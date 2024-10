Stand: 23.10.2024 15:15 Uhr Disney Adventure in Wismar: Konzern präsentiert Inneneinrichtung

Das in Wismar gebaute Kreuzfahrtschiff Disney Adventure soll Ende des kommenden Jahres auf Jungfernfahrt gehen. Zum ersten Mal sind jetzt in Singapur auch Teile der Inneneinrichung präsentiert worden. Restaurants, Einkaufspassagen und Erlebnisbäder prägen das Innere, alles im Disney-Stil. Seit März 2018 - also seit über sechs Jahren- wird das Kreuzfahrtschiff auf der Werft in Wismar gebaut. Bei der Insolvenz der MV Werften war es zu rund 60 Prozent fertig, 2022 wurde der Rohbau für 40 Millionen Euro an Disney verkauft. Momentan arbeiten in Wismar etwa 1.400 Menschen daran, das Schiff fertig zu bauen, die meisten sind Mitarbeiter von Zulieferfirmen. Wenn die Disney Adventure fertig ist, wird sie eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt sein. Knapp 350 Meter lang und mit Platz für rund 6000 Gäste. Fahren soll sie ausschließlich in Südost-Asien. Für Schiffe-Gucker hier im Land wird sie nach NDR-Informationen Ende März zu sehen sein, wenn sie die Schiffbau-Halle verlässt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 23.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg