Demonstration gegen AfD in Wismar

Das sogenannte Bündnis „Wismar für alle“ hat am Samstag zu einer Demonstration aufgerufen. Das Motto: „Für ein Wismar ohne Hass und Hetze - für ein AfD-Verbotsverfahren jetzt ". An der Demo vom Bahnhof zum Markt nahmen nach Polizeiangaben etwa 250 Menschen teil. Darunter Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD). „Wir haben den 9. November bewusst ausgewählt“, so die Organisatoren. "An diesem Tag sei vor 35 Jahren nicht nur die Mauer zwischen den beiden deutschen Staaten gefallen, sondern vor 86 Jahren die restliche Mauer der Menschlichkeit: in der von der NSDAP-Führung organisierten Pogromnacht gegen die jüdische Bevölkerung." Die AfD selber war auch auf dem Marktplatz mit einem Infostand. Nach Angaben der Polizei gab es keine Zwischenfälle.

