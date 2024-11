Stand: 06.11.2024 15:55 Uhr Demografiebericht Ludwigslust-Parchim: Zahl der Senioren steigt

Die Verfasser des Demografieberichtes schauen auf die Entwicklung der Bevölkerungszahl in den vergangenen 10 Jahren und stellen eine Prognose bis 2040. Ziel ist es, mit Daten aus den Einwohnermeldeämtern heraus zu finden, wie sich die Bevölkerung in unterschiedlichen Altersgruppen entwickeln wird. Die Prognose ist Grundlage für Planungen der Jugendhilfe und im Sozialwesen - beispielsweise für die Kita-Bedarfsplanung oder die Pflegesozialplanung. Am stärksten wachsen wird laut Prognose bis 2040 die Gruppe der über 65-jährigen. Und zwar um knapp 15 Prozent. Regional gibt es Unterschiede: Im Süden und Osten des Landkreises werden 2040 voraussichtlich weniger Menschen leben, im Westen, zum Beispiel in Boizenburg und Zarrentin, werden es mehr sein als heute.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim