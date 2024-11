Stand: 07.11.2024 13:17 Uhr Demo gegen Rechtsextremismus bei AfD-Bürgerdialog in Hagenow

Die AfD hat am Mittwochabend im Alten Kino in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Bürgerdialog mit den Landtagsabgeordneten Paul-Joachim Timm (AfD) und Martin Schmidt (AfD) organisiert. Etwa 100 Personen nahmen teil. Außerdem haben sich ungefähr 100 Gegendemonstranten vor dem Gebäude versammelt. Sie protestierten gegen rechtsextreme Gesinnung und Gewalt. Ursprünglich sollte AfD-Politiker und Europa-Abgeordneter Maximilian Krah ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen. Er schaffte es aufgrund einer Zugverspätung aber nicht dorthin. Krah stand zuletzt wegen Spionage- und Korruptionsaffären sowie verharmlosenden Aussagen zur SS in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung La Republicca im Fokus. Auch seiner geplanten Teilnahme wegen hatte unter anderem das Bündnis "Wage Mut!" zu der Gegendemonstration aufgerufen.

