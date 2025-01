Stand: 13.01.2025 17:04 Uhr Dadow bei Eldena: Einbruch in Trauerhalle

Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, sind bislang unbekannte Täter in der vergangenen Woche in die Trauerhalle in Dadow bei Eldena im Landkreis Ludwigslust-Parchim eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter zwei Türen und ein Fenster gewaltsam geöffnet, um sich so Zutritt zur Halle zu verschaffen. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Gestohlen haben die Täter nichts. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des versuchten Diebstahls und Störung der Totenruhe. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, soll sich bei der Polizei melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 13.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim