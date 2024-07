Stand: 31.07.2024 08:48 Uhr Brüel: Unbekannte stehlen Tresor aus Tankstelle

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Tankstelle in Brüel im Landkreis Ludwigslust-Parchim eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich gegen 3:15 Uhr über eine Tür auf der Rückseite der Tankstelle Zutritt und stahlen einen Tresor. Wie viel Geld darin war, ist noch nicht bekannt - auch der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht geschätzt werden. Die Täter flohen mit einem weißen Transporter und einem dunklen Kleinwagen in Richtung Innenstadt. Der Vorfall ereignete sich in der Sternberger Straße. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und bittet jetzt um Hinweise zur Tat.

