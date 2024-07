Stand: 31.07.2024 08:48 Uhr Nach Tankstelleneinbruch in Brüel: Transporter gefunden

Nach dem nächtlichen Einbruch in eine Tankstelle in Brüel bei dem ein Tresor gestohlen wurde konnte die Polizei nun einen ausgebrannten Transporter mit einem gewaltsam geöffneter Tresor zwischen Bützow und Neukloster sicherstellen. Wieviel Geld sich im Tresor befand ist derzeit unbekannt. Der Transporter wurde nach derzeitigen Erkenntnissen in Wismar gestohlen. Der Eigentümer hatte bereits Anzeige erstattet. In der Nacht zum Mittwoch waren Unbekannte in eine Tankstelle in Brüel im Landkreis Ludwigslust-Parchim eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich gegen 3:15 Uhr über eine Tür auf der Rückseite der Tankstelle Zutritt und stahlen den Tresor. Auch der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht geschätzt werden. Der Vorfall ereignete sich in der Sternberger Straße.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 31.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim