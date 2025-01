Stand: 14.01.2025 12:27 Uhr Brandstiftung und versuchter Betrug: Prozess in Schwerin gestartet

Am Schweriner Landgericht hat am Dienstag der Prozess gegen zwei Männer und eine Frau wegen Brandstiftung und versuchtem Betrug begonnen. Ein Paar soll wegen Mietschulden den kleinen Bruder des Mannes beauftragt haben, in seiner Abwesenheit ein Feuer zu legen. Anschließend sollte die Hausratsversicherung den Schaden von gut 25.000 Euro begleichen. Da diese aber erhebliche Zweifel hatte, ist es nicht zu einer Zahlung gekommen. Der Gesamtschaden am Reihenhaus in Plau am See beläuft sich auf geschätzt 300.000 Euro. Weil mit dem Feuer darüber hinaus eine Nachbarin gefährdet wurde, kommt auch eine Verurteilung wegen besonders schwerer Brandstiftung in Betracht. Diese würde mit mindestens fünf Jahren Haft bestraft werden. Derzeit laufen Gespräche zu einem möglichen Deal zwischen Staatsanwalt, Verteidigern und Gericht.

