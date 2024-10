Stand: 08.10.2024 17:19 Uhr Brand in leerstehendem Gebäude: Mann in Schwerin verletzt

Bei einem Brand in Schwerin ist am Montagabend eine Person verletzt worden. Das Feuer brach in einem leerstehenden Gebäude in der Wismarschen Straße aus. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich ein 42-jähriger Deutscher in dem Haus auf. Er musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Inwiefern der Mann mit dem Brand in Verbindung steht, ist nach Angaben der Polizei noch Teil der Ermittlungen.

