Stand: 29.01.2025 12:31 Uhr Brand in Wismar: Marktplatz zwischenzeitig gesperrt

In der Wismarer Altstadt hat am Mittwochvormittag ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Der Markt war deshalb zwischenzeitig gesperrt. Nach Angaben von Anwohnern lag zunächst eine Rauchschwade über dem Markt. Das Feuer war aber schnell unter Kontrolle, wie ein NDR-Reporter vor Ort berichtete. Außerdem sei Dämmmaterial aus dem dritten Stock durchs Fenster auf die Straße geworfen worden. Daraus entstand ein großer Berg an Dämmmaterial, den die Feuerwehr vorsorglich löschte. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude, heißt es von der Feuerwehr. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Auch zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 29.01.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg