Stand: 25.11.2024 16:08 Uhr Brand in Seniorenpflegeheim in Hagenow: Zwei Bewohner verletzt

Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung für Senioren in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in der Nacht zu Sonntag sind zwei Bewohner verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer kurz nach 3 Uhr im Erdgeschosszimmer zweier Männer ausgebrochen. Die 76- und 83-Jährigen hätten zu dieser Zeit geschlafen und seien vom Pflegepersonal aus ihrem Zimmer geholt worden. Die Bewohner kamen anschließend mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus, so die Polizei weiter. Die Feuerwehr konnte den Brand im Heim am Hasselort schnell löschen. Der Schaden liegt bei etwa 200 Euro. Wie genau es zu dem Feuer kam, wird nun ermittelt.

