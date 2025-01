Stand: 12.01.2025 08:40 Uhr Box-Bundesliga: Traktor verliert in Marburg

Der Boxclub Traktor Schwerin hat am Abend in Hessen gegen den BC Marburg mit 9 zu 12 verloren. Es war die erste Begegnung der neuen Bundesliga Saison 2024/25. In dieser Saison treten nur drei Mannschaften an. Neben dem fünffachen Meister BC Traktor, kämpfen in dieser Saison noch der BC Marburg und der sächsische Traditionsclub BC Chemnitz um den Meister-Titel. Der Wettkampf-Modus besteht aus je zwei Heim- und zwei Auswärtskämpfen und endet mit zwei finalen Playoffs der beiden am Ende bestplazierten Box-Teams. Der Rückkampf BC Traktor Schwerin gegen den BC Marburg ist am 8. Februar in der Palmberg-Arena Schwerin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 12.01.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin