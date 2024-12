Stand: 21.12.2024 10:28 Uhr Boizenburg will Gehwege in der Stadt sanieren

Die Stadtvertreter in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben am Donnerstagabend beschlossen, künftig bei Bauarbeiten beispielsweise durch Internet- oder Wasserversorger, die Gehwege der betroffenen Projekte zu sanieren. Die Bauarbeiten der Versorgungsbetriebe finden oft im Bereich der Gehwege statt und bieten demnach die Möglichkeit Zeit, Geld und Personal zu sparen. Dafür stehen Bürgermeister Reichelt (DIE LINKE) jährlich 250.000 Euro zur Verfügung. Damit sollen dann die oft kurzfristig ausgeführten Baumaßnahmen von Versorgungsbetrieben dafür genutzt werden, die Infrastruktur der Stadt zu verbessern. Laut Bürgermeister müssen viele Gehwege in Boizenburg erneuert werden.

