Stand: 11.03.2025 12:56 Uhr Boizenburg: Zwei Autofahrer nach Unfall auf B195 leicht verletzt

Zwei Fahrzeuge sind am Montagnachmittag auf der B195 in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) miteinander kollidiert. Laut Polizei sind dabei zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden deshalb abgeschleppt. Wie genau es zu dem Unfall kam, muss noch geklärt werden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte eine 53-Jährige mit ihrem Auto von der B5 auf die B195 auffahren und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die B195 musste kurzzeitig vollgesperrt werden. Die Polizei ermittelt zu genauen Unfallursache. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20.000 Euro.

