Stand: 02.12.2024 17:04 Uhr Boizenburg: Unbekannter beschädigt 20 Autos - 10.000 Euro Schaden

In Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Sonnabend ein bislang noch unbekannter Mann etwa 20 Autos, die in der Dr. Alexander-Straße geparkt waren, beschädigt. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Der Täter soll Scheinwerfer und Rückleuchten eingetreten haben. Ein Zeuge hatte einen etwa 20-jährigen Mann beobachtet, so die Polizei weiter. Er sei dunkel gekleidet, ungefähr 1,75 Meter groß und etwa 60 Kilogramm schwer gewesen. Die Kriminalpolizei hofft auf weitere Zeugenhinweise.

Weiterer Fall in Schwerin

In Schwerin haben die Beamten einen mutmaßlichen Auto-Vandalen in der Nacht zum Sonntag geschnappt. Der 33-Jährige soll betrunken einen VW Golf in der Schlossgartenallee beschädigt haben. Gegen den Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.12.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin