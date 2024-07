Stand: 16.07.2024 16:14 Uhr Boizenburg: Schüler bei Unfall mit Kleinbus verletzt

Bei einem Unfall eines Kleinbusses mit Schülern an Bord wurden am Montag bei Boizenburg alle vier Insassen - der Fahrer und drei Schüler - teils schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Transporter war gegen halb sechs Uhr morgens zwischen Boizenburg und Gothmann (Ludwigslust-Parchim) gegen einen Kieshaufen gefahren. Der 62-jährige Fahrer und die Schüler - 15 bis 17 Jahre alt - wurden mit Gesichts-, Kopf- und Rippenverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer habe gesagt, er habe den Kieshaufen übersehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim