Stand: 25.01.2025 08:00 Uhr Boizenburg: Getränkemarkt ausgeraubt

In Boizenburg wurde am Freitag gegen 17:30 Uhr ein Getränkemarkt ausgeraubt, das sagte ein Polizeisprecher. Ein Mann hatte die Angestellte unter Vorhalt eines pistolen-ähnlichen Gegenstands aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Als die Angestellte der Aufforderung nicht nachkam, ging der Tatverdächtige hinter den Kassenbereich und nahm Zigarettenschachteln und Getränke. Dann verschwand er in unbekannte Richtung. Nun ermittelt die Kripo und bittet eventuelle Zeugen sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 25.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim