Stand: 03.02.2025 16:22 Uhr Boizenburg: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet mehrere Tausend Euro

In Westmecklenburg häufen sich aktuell Betrügereien: Zuletzt hat sich ein Unbekannter vergangene Woche in Boizenburg als Bankmitarbeiter ausgegeben und mehrere Tausend Euro ergaunert. Laut Polizei gaukelte der Täter einem 36-Jährigen vor, es habe einen Fehler bei einer Überweisung gegeben. Er forderte den Betroffenen auf, drei Echtzeitüberweisungen zu tätigen, um sich zu verifizieren und das Geld zurück buchen zu können. Nur wenige Tage zuvor war es schon zu ähnlichen Vorfällen in Gadebusch, Schwerin und Rostock gekommen. Laut Polizei entstand dabei insgesamt ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt und appelliert, keine persönlichen Daten an unbekannte Dritte herauszugeben.

