Stand: 07.01.2025 07:24 Uhr Boizenburg: Einbruch in Wohnung eines Toten

Nachdem Unbekannte am Wochenende in Boizenburg (Kreis Nordwestmecklenburg) eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen haben, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Demnach waren der oder die Täter in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag in die Wohnung eines verstorbenen Mieters in der Straße "Am grünen Weg" eingedrungen. Ob etwas gestohlen wurde, ist jetzt Teil der Ermittlungen, so ein Polizeisprecher. Der Mieter war nach Polizeiangaben bereits Mitte Dezember gestorben. Seitdem hatte niemand die Wohnung betreten. Andere Mieter des Hauses hatten am Sonntag die geöffnete Wohnungstür bemerkt und die Polizei verständigt. Die Kripo konnte Spuren sichern und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 07.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg