Stand: 31.01.2025 13:44 Uhr Boizenburg: CDU fordert Parkautomaten in der Innenstadt

In der Innenstadt von Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) könnte es in Zukunft Parkautomaten geben. Ein Antrag der CDU-Fraktion wurde in der Stadtvertretung am Donnerstagabend beschlossen. Damit hat Bürgermeister Rico Reichelt (Die Linke) jetzt die Aufgabe ein entsprechendes Konzept zu erstellen. Die CDU-Fraktion begründet den Antrag damit, dass zusätzliche Einnahmen generiert werden können. Außerdem würden vorhandenen Parkplätze effektiver genutzt und weniger von Dauerparkern besetzt. Für Anwohner soll es Sonderregelungen geben. Eine Möglichkeit wären zum Beispiel Bewohnerparkausweise.

