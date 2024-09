Stand: 02.09.2024 15:49 Uhr Bilanz: Mehr als 200.000 Besucher beim Piraten Open Air Grevesmühlen

Am Wochenende ist die Saison des Piraten Open-Air in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) zu Ende gegangen. Der Veranstalter zieht eine positive Bilanz. Der Veranstalter ist mit der diesjährigen Saison zufrieden: In den knapp zehn Wochen Spielzeit konnten die Zuschauer in 62 Vorstellungen mit den Darstellern mitfiebern. Das Stück "Mit Feuer, Schwert und Kruzifix" begeisterte dabei etwa 3.400 Besucher pro Abend - über den gesamten Zeitraum waren das knapp 211.000 Besucher. Laut Veranstalter seien die trotz des vor allem im Juli durchwachsenen Wetters gekommen. Im kommenden Jahr erwartet die Zuschauer in Grevesmühlen das Finale der Geschichte von Capt´n Flint - passend zum 20. Jubiläum des Piraten Open-Airs. Der Kartenvorverkauf dafür läuft seit Montag.

