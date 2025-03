Stand: 17.03.2025 16:33 Uhr Betrugsversuch in Parchim: Unbekannter gibt sich als Polizist aus

Nach einem Betrugsversuch in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) warnt die Polizei erneut vor falschen Polizisten am Telefon. Wie die Beamten mitteilten, hat ein Unbekannter am Montag versucht, von einer Senioren herauszufinden, welche Wertgegenstände sie besitzt. Als Vorwand behauptete er, es seien Einbrecher in der Region unterwegs. Der falsche Polizist verunsicherte die Frau dabei und schüchterte sie am Telefon gezielt ein, so die Beamten weiter. Die Seniorin bemerkte den Schwindel rechtzeitig und meldete den Vorfall bei der richtigen Polizei. Die warnt nun erneut davor, fragwürdigen Anrufern Auskünfte zu persönlichen Vermögenvershältnissen oder Wertgegenständen zu erteilen. Die Polizei rät stattdessen: Dubiose Telefonate mit zweifelhaftem Inhalt sollten schnellstmöglich beendet werden. Zudem sollten Fremde nie in die eigene Wohnung gelassen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.03.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim