Stand: 14.11.2024 06:00 Uhr Betrüger geben sich als Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes aus

Der Medizinische Dienst Mecklenburg-Vorpommern warnt vor einer neuen Betrugsmasche in Zusammenhang mit Pflegebegutachtungen. Im Raum Schwerin und Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) hatten Betrüger offenbar versucht, sich als Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes auszugeben. Der Polizeiinspektion Schwerin ist bislang ein Fall bekannt. Hier wurde einer über 90-jährigen Frau telefonisch mitgeteilt, dass ihr Pflegegrad überprüft werden muss. Die zuständige Pflegekasse hatte zum genannten Zeitpunkt aber keine erneute Begutachtung vorgesehen. Laut Polizei wurde in diesem Fall kein Schaden verursacht. Die Frau hatte an dem Tag die Tür nicht geöffnet.

Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes können sich mit einem Dienstausweis ausweisen. Bei fragwürdigen Kontaktaufnahmen zur Pflegebegutachtung kann der Fachservice Pflege des Medizinischen Dienstes unter der Telefonnummer (0385) 48 936 -15 15 Auskunft geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 14.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Schwerin