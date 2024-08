Stand: 02.08.2024 08:38 Uhr Baustelle in Schwerin: Möwenburgstraße wird Einbahnstraße

Die Möwenburgstraße im Norden Schwerins wird ab heute bis zum Ende des Monats zur Einbahnstraße. Grund dafür: die Fahrbahn wird erneuert. Von der Güstrower Straße kommend können Autos weiterhin in Richtung Wismarsche Straße fahren. LKW werden in dieser Richtung über die Knaudtstraße umgeleitet. Von der Wismarschen Straße kömmend wird der gesamte Verkehr über die Knaudtstraße umgeleitet. Von den Bauarbeiten sind auch die Buslinien 10 und 11 betroffen. Die Haltestellen Möwenburgstraße, Speicherstraße und Hansestraße werden nicht angefahren, eine Ersatzhaltestelle gibt es am Einkaufszentrum Güstrower Straße.

