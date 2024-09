Stand: 18.09.2024 07:03 Uhr Bauarbeiten auf der A24: Anschlussstelle Wittenburg gesperrt

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es am Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen im Raum Wittenburg im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Seit 7 Uhr ist die Anschlussstelle Wittenburg der A24 in Richtung Hamburg gesperrt. Die Asphaltdecke muss an dieser Stelle instand gesetzt werden, so die Autobahn GmbH des Bundes. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Sperrung soll erst am Abend wieder aufgehoben werden.

