Banzkow: Feuer im Keller eines Einfamilienhauses ausgebrochen

Der Brand eines Einfamilienhauses in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sorgte in der Nacht zu Donnerstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Um kurz vor halb eins meldeten die beiden Hausbewohner einen Brand im Keller des Gebäudes. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Keller bereits komplett in Flammen. Teilweise sind Fensterscheiben des Hauses durch die Hitze geborsten. Die Feuerwehr war mit rund 80 Einsatzkräften von sieben Wehren der Freiwilligen Feuerwehr aus der Umgebung vor Ort. Sie konnten ein Ausbreiten des Brandes über den Keller hinaus verhindern und das Feuer löschen. Das Einfamilienhaus ist wegen der starken Verrußung aktuell nicht bewohnbar. Es gab keine Verletzten. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

