Stand: 05.09.2024 07:47 Uhr B321 war gesperrt: Brennendes Auto zwischen Tessenow und Slate

Am Donnerstagmorgen hat ein Auto auf der B321 zwischen Tessenow und Slate bei Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gebrannt. Der Einsatzleitstelle in Schwerin zufolge rückte die Feuerwehr aus und konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Für die Löscharbeiten und die anschließende Bergung des beschädigten Autos musste die B321 am Brandort vorübergehend gesperrt werden. Die Sperrung ist inzwischen wieder aufgehoben.

