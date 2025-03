Stand: 26.03.2025 07:05 Uhr B-Plan für neues Feuerwehr-Service-Zentrum in Neustadt-Glewe steht

Seit Juni 2023 Jahr steht es fest: In Neustadt-Glewe wird das neue Feuerwehr-Service-Zentrum für den Landkreis Ludwigslust-Parchim entstehen. Kosten: etwa 47 Millionen Euro. Nun steht auch der Bebauungsplan. Den finalen Beschluss haben die Stadtvertreter am Dienstagabend gefasst. Nächster Schritt ist die Veröffentlichung des B-Plans - dann ist er gültig.

Zwei alte Zentren werden abgelöst

Mit der neuen Feuerwehr-Zentrale auf einer sechs Hektar großen Fläche sollen die beiden in die Jahre gekommenen alten Zentren in Hagenow und Dargelütz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vollständig abgelöst werden. Auf der neuen Fläche sollen in Zukunft noch unter anderem Helikopter-Landeplätze, eine Wettkampfstätte und ein Gebäude für den Kreisfeuerwehrverband entstehen. Auch Ausbildungslehrgänge sollen dort durchgeführt werden.

Infrastruktur laut Landkreis ideal

Laut Landkreis sind die Voraussetzungen für diesen Standort ideal: Mit der A24 und der B191 sei eine schnelle Anfahrt für die Mehrzahl der Freiwilligen Feuerwehren möglich. Die Nähe zum Flugplatz ist ein weiterer Pluspunkt, denn das Feuerwehr-Service-Zentrum wird auch ein Dreh- und Angelpunkt im Krisenfall sein, heißt es. Eine Bürgerinitiative protestiert seit Bekanntwerden der Pläne gegen den Bau der Feuerwehrzentrale neben einer Einfamilienhaus-Siedlung.

