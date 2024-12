Stand: 17.12.2024 15:32 Uhr Zehn Millionen Euro vom Land für Feuerwehr-Service-Zentrum in Neustadt-Glewe

Für sein neues Feuerwehr-Service-Zentrum bekommt der Landkreis Ludwigslust-Parchim zehn Millionen Euro vom Innenministerium. Innenminister Christian Pegel (SPD) hat den Zuwendungsbescheid am Dienstag an den Landrat von Ludwigslust-Parchim Stefan Sternberg (SPD) übergeben. Zu dem Zentrum soll auch eine Feuerwehrtechnische Zentrale gehören. Die sei ein toller Standort für die Ausbildung von Kameradinnen und Kameraden, so Pegel. Die Zentrale sei außerdem als Drehkreuz für die Bewältigung größerer Einsätze gedacht. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 47 Millionen Euro. Etwa 80 Prozent bezahlt der Landkreis. Die Bauarbeiten sollen 2025 beginnen.

