Landkreis Ludwigslust-Parchim: Mehr Geld für Freiwillige Feuerwehrleute

Immer mehr Gemeinden im Landkreis Ludwigslust-Parchim beschließen, den Mitgliedern ihrer Freiwilligen Feuerwehren höhere Aufwandsentschädigungen für Einsätze zu zahlen. Die Kameraden erhalten eine Pauschale je gefahrenen Einsatz. Zuletzt hatte die Parchimer Stadtvetertretung beschlossen, dass die Freiwilligen Feuerwehrleute jetzt zehn Euro je gefahrenen Einsatz bekommen. Das ist doppelt soviel wie vorher. Damit liegt die Entschädigung in Parchim im Mittelfeld der umliegenden Gemeinden. In Crivitz wurde beispielsweise die Pauschale auf 15 Euro je Einsatz angehoben. Ludwigslust zahlt 7,50 Euro. In Neustadt-Glewe erhalten die Kameraden fünf Euro als Entschädigung. Eine Anpassung wurde in Parchim zuletzt 1997 vorgenommen. Die Entschädigung dient als Ausgleich für die Einsatzbereitschaft der Kameraden und beispielsweise die Nutzung des eigenen Pkw zum Einsatz oder die Reinigung von Kleidung. Die zusätzlichen Mehrkosten belaufen sich damit jährlich auf etwa 25.000 Euro. Diese Summe finanziert die Kreisstadt aus Mehrerträgen und Einsparungen im Haushalt.

