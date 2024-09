Stand: 26.09.2024 07:57 Uhr Auto und Transporter kollidieren bei Pinnow - 30.000 Euro Schaden

Ein 60-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der B321 bei Pinnow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte der Mann mit seinem Auto nach Suckow fahren, als er an einer Ampelkreuzung mit einem Transporter kollidierte. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, muss noch ermittelt werden. Der Transporter kippte bei dem Unfall auf die Seite und beschädigte die Ampel, so die Polizei weiter. Die drei ukrainischen Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr weiter fahren konnten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehr als 30.000 Euro. Die Kreuzung musste etwa 90 Minuten voll gesperrt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim