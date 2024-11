Stand: 07.11.2024 06:22 Uhr Auto kollidiert mit Motorrad in Plau am See: Kind schwer verletzt

Am Mittwochabend ist ein 8-Jähriger Junge bei einem Unfall in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Laut Polizei war das Kind als Beifahrer mit einem 16-Jährigen auf einem Motorrad unterwegs. Den Beiden kam in der Seestraße eine 44-jährige Autofahrerin entgegen. Die Frau geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Motorrad zusammen. Sie selbst blieb unverletzt. Der 16-jährige Motorradfahrer erlitt eine Schnittwunde am Bein, das Kind einen Oberschenkelbruch. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

