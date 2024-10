Stand: 16.10.2024 06:15 Uhr Auszeit: Lea Friedrich nimmt nicht an Bahnrad-WM teil

Die Bahnradsportlerin Lea Friedrich wird nicht an der am Mittwoch beginnenden Bahnrad-Weltmeisterschaft im dänischen Ballerup teilnehmen.

Das schrieb sie am Dienstag in den sozialen Medien. Sie habe gemerkt, dass ihr Kopf und ihr Körper eine Pause brauchen, so die 24-Jährige. Sie freue sich auf die Auszeit, postete Friedrich auf Instagram. Die aus Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) stammende Sportlerin gewann im Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris Silber im Einzelsprint und Bronze im Teamsprint. Gemeinsam mit Emma Hinze und Pauline Grabosch holte Friedrich zudem viermal in Folge den WM-Titel im Teamsprint.

