Stand: 05.09.2024 11:08 Uhr Aussichtsturm in Wismar gesperrt: Mängel bei Inspektion festgestellt

Von Donnerstag an wird der Aussichtsturm im Wismarer Bürgerpark instandgesetzt. Bei einer Inspektion im April sind Mängel an dem 28 Meter hohen Turm festgestellt worden, seitdem ist er auch schon gesperrt. Jetzt starten die Ausbesserungsarbeiten. Unter anderem müssen alle Schraubverbindungen überarbeitet, der Korrosionsschutz an der Stahlkonstruktion ausgebessert und der Erdungsanschluss am Mastfuß angepasst werden. Das Ganze soll rund 70.000 Euro kosten und im Oktober fertig sein.

