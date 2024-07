Stand: 29.07.2024 18:03 Uhr Aufgelöstes Ferienlager in NWM: Symbole deuten auf völkische Gruppe

Im Fall des aufgelösten Feriencamp in Kalkhorst in Nordwestmecklenburg sind neue Details bekannt geworden. Nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin trug einer der Verantwortlichen eine Kette mit dem Symbol des sogenannten Freibundes. Der Freibund ist nach Einschätzung der Bundeszentrale für Politische Bildung der bedeutendste völkische Jugendbund in Deutschland. Er hat demnach etwa 250 Mitglieder. Der Verein wird nicht vom Verfassungsschutz beobachtet - allerdings tauchen in Liedern und Texten Bezüge zum Dritten Reich auf, so die Bundeszentrale. Ob das geräumte Zeltlager wirklich vom Freibund organisiert wurde, ist unklar. Allerdings gab es laut Innenministerium neben der Kette weitere Symbole, die darauf hindeuteten. Das Feriencamp mit etwa 30 Kindern wurde in der vergangen Woche von der Polizei aufgelöst, nachdem der Gründstücksverwalter die Campingerlaubnis zurückgezogen hatte.

