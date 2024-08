Stand: 19.08.2024 07:56 Uhr Plau am See: Wasserschutzpolizei erwischt Bootsführer mit 1,97 Promille

Die Wasserschutzpolizei hat Sonntagabend auf der Stadtelde von Plau am See ein Sportmotorboot kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten, dass der Bootsführer deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 43-Jährigen 1,97 Promille. Auf dem Boot war auch der 13-jährige Sohn des Mannes. Die Weiterfahrt haben die Polizisten verboten. An Bord fanden sie außerdem eine Angel mit Angelbox und Zubehör. Einen Angelschein hatte der 43-jährige Mann nicht. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr und Wildfischerei ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim