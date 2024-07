Stand: 15.07.2024 08:50 Uhr Künftige Erstklässler können Schulweg in Nordwestmecklenburg üben

Vorschulkinder können im Kreis Nordwestmecklenburg gratis Busfahren üben. Von Montag an bis Donnerstag können Kinder, die Ende August eingeschult werden, in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils oder einer anderen erziehungsberechtigten Person von sechs bis neun Uhr den Fahrweg zur künftigen Grundschule mit dem Bus üben. Dafür müssen sie keinen Fahrschein kaufen, sich aber vorab telefonisch beim Verkehrsunternehmen des Keises Nordwestmecklenburg NAHBUS anmelden. Die Übungsfahrten gibt es auf allen NAHBUS Linien im Stadtverkehr Wismar sowie auf Regionallinien in Nordwestmecklenburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg