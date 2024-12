Stand: 12.12.2024 17:34 Uhr Männer zeigen Zivilcourage: 96-Jähriger vor Taschendiebstahl bewahrt

In Schwerin konnten zwei Männer einen Taschendiebstahl verhindern. Sie beobachteten zufällig wie zwei junge Männer einen 96-Jährigen in ein Gespräch verwickelten und einer der beiden nach dem Weg fragte. Der andere Mann versuchte währenddessen in die Jackentasche des 96-jährigen Mannes zu greifen. Die beiden Zeugen beobachteten die Situation und griffen ein. Sie eilten dem Mann, der mit einem Rollator unterwegs war, zur Hilfe, stellten die beiden jungen Männer zur Rede und verständigten die Polizei. Die Beamten konnten daraufhin die beiden Tatverdächtigen stellen und leiteten ein Strafverfahren wegen des versuchten Taschendiebstahls ein. Darüber hinaus erhielten sie einen Platzverweis für den Bereich Lankow.

