BGH-Urteil: Geld zurück für Airbeat Besucher

Wer auf der Airbeat One in Neustadt-Glewe etwas kaufen möchte, macht dies mit dem Festivalarmband. Darin ist ein Chip, den die Besucher an Automaten mit Geld aufladen können. Dabei ist es nur möglich, Beträge in 10 Euro Schritten aufzuladen. Bedeutet: Am Ende des Festivals kann auf dem Festivalbändchen noch ein Guthaben sein. Für die Rückzahlung dieses Guthabens hat der Festivalveranstalter bislang eine Gebühr von 2,50 Euro verlangt. Diese Gebühr ist aber nicht rechtmäßig, hat nun der Bundesgerichtshof entschieden. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale. Sie wollte eigentlich erreichen, dass alle Festivalbesucher, die die Gebühr bereits gezahlt haben, automatisch ihr Geld zurückbekommen. Das hat das Gericht aber abgelehnt. Jeder Betroffene muss sich selber kümmern.

