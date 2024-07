Stand: 25.07.2024 18:00 Uhr Airbeat One in Neustadt-Glewe: Motto für 2025 steht fest

"Viva Espana": Das ist das Motto des Airbeat One-Festivals im kommenden Jahr. Vom 9. Juli 2025 an soll auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wieder zu Techno, House oder Hardstyle gefeiert werden. Die vorherrschenden Farben sollen dann Gelb und Rot passend zum im Mittelpunkt stehenden Land Spanien sein. Die Hauptbühne wird gemäß dem Motto aufwendig dekoriert.

In diesem Jahr schmückten Triumphbogen, Schloss Versailles und die Glaspyramide des Louvre die Main Stage - Motto war "Vive La France". Laut Veranstalter waren 75.000 Besucher pro Tag auf dem größten Festival für elektronische Musik in Norddeutschland. Der Kartenverkauf für die nächste Airbeat One startet in etwas mehr als einer Woche.

