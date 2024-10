Stand: 30.10.2024 13:47 Uhr Arbeitslosenquote in Westmecklenburg ist im Oktober gesunken

Im Vergleich zum Oktober vor einem Jahr sind etwa 460 mehr Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote liegt in Westmecklenburg bei 7,1 Prozent und ist damit niedriger als im Landesdurchschnitt. Die höchste Arbeitslosenquote in der Region hat die kreisfreie Stadt Schwerin mit 10,2 Prozent. Im Landkreis Nordwestmecklenburg liegt sie bei 6,4 Prozent, in Ludwigslust-Parchim bei 6,2 Prozent. Aktuell sind in Westmecklenburg bei der Arbeitsagentur 4.650 freie Stellen gemeldet, das sind etwa zehn Prozent weniger als vor einem Jahr. Laut Agenturchef Sydow liege das daran, dass sich Unternehmen wegen der wirtschaftlichen Lage eher zurückhalten. Gesucht werden Arbeitskräfte unter anderem im Handel, auf dem Bau, in der Gastronomie und im Gesundheits- und Sozialwesen.

