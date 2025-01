Stand: 10.01.2025 16:04 Uhr Amtsgericht Schwerin: Urteil einen Tag nach der Tat

Ein 26-jähriger Mann aus Schwerin ist nur einen Tag nach einem Diebstahl zu vier Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Der Mann hatte am 7. Januar 2025 in einem Drogeriemarkt in Schwerin verschiedene Sachen gestohlen. Die Polizei konnte ihn direkt vor Ort festnehmen. Die Staatsanwaltschaft hat noch am selben Tag ein schnelles Gerichtsverfahren beantragt. Schon am nächsten Tag sprach das Amtsgericht Schwerin das Urteil. Der Mann war schon vorher mehrfach straffällig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

