Stand: 09.12.2024 16:52 Uhr A20: Abfahrt Grevesmühlen ab Dienstag zeitweise gesperrt

An der Anschlussstelle Grevesmühlen wird in Fahrtrichtung Lübeck von Dienstagfrüh an gearbeitet. Die Abfahrt wurde für Schwerlasttransporte genutzt und war dafür umgebaut worden. Nun wird die Abfahrt wieder in den Ursprungszustand zurückgesetzt. Am Dienstag und am Mittwoch jeweils von 9 bis 16 Uhr kann die Abfahrt Grevesmühlen nicht genutzt werden. Autofahrer sollen an der Abfahrt Bobitz ausfahren und der Umleitung folgen.

