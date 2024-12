Stand: 19.12.2024 14:57 Uhr 45-Jähriger am Schweriner Marienplatz geschlagen und ausgeraubt

Am Mittwochabend wurde ein 45-jähriger Mann in der Schweriner Innenstadt angegriffen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Straftat am Marienplatz. Der Geschädigte soll von zwei Angreifern zu Boden gebracht, getreten und ausgeraubt worden sein. Der 45-jährige erlitt Verletzungen an seiner Hand und am Auge. Die Polizei hat aufgrund von Zeugenaussagen und der Videoüberwachung am Marienplatz bereits zwei mögliche Tatverdächtige ermittelt und geht von einem dritten Täter aus.

