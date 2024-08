Stand: 09.08.2024 07:22 Uhr 30 Millionen Euro für Ploggenseering in Grevesmühlen

Der Stadtteil Ploggenseering in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) soll im Zuge des Projekts "Ploggenseering 2035" saniert werden. Dazu gehören die Straßenführung, mehr Fuß- und Radwege, neue Parkplätze sowie eine neue Fußgängerbrücke über die B105. Laut Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) seien dafür 30 Millionen Euro geplant. Die Modernisierung soll nicht zu einer Verdrängung der derzeitigen Anwohner führen. Mieterhöhungen soll es möglichst nicht geben, so Prahler weiter. Stattdessen gehe es darum, die Lebensqualität der Anwohner zu erhöhen und mehr soziale Durchmischung zu erreichen. Am Freitagnachmittag veranstaltet die Stadt am Ploggenseering einen sogenannten Marktplatz der Möglichkeiten. Dort wird den Bewohnern ein aktueller Rahmenplan für das Projekt vorgestellt.

