Stand: 06.10.2024 11:17 Uhr 3. Handball-Liga: Grün-Weiß Schwerin siegt auswärts

In der 3. Handball-Liga der Frauen hat Grün-Weiß Schwerin am Sonnabend das Auswärtsspiel gewonnen. Die Schwerinerinnen siegten beim SV Henstedt-Ulzburg mit 28:21. Schon zur Halbzeit führte Grün-Weiß mit 12:10. Auch in der zweiten Spielhälfte gaben die Schwerinerinnen ihre Führung nicht mehr aus der Hand. Mit sieben Treffern war Katharina Böhmker die beste Werferin. In der kommenden Woche geht es für die Frauen des Grün-Weiß Schwerin mit einem Heimspiel weiter.

