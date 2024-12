Stand: 16.12.2024 16:26 Uhr 19-Jähriger randaliert in Neustadt-Glewe und würgt Polizisten

Die Polizei hat am Montagvormittag in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen 19-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte zuvor gegen das Auto einer Frau getreten und sie angeschrien. Zunächst versuchte der Mann zu flüchten. Als die Polizisten den Mann schließlich festnehmen wollten, wehrte sich dieser massiv und griff die Polizisten an. Ein Beamter sei von dem 19-Jährigen gewürgt worden, sodass dieser seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Es kann zum jetzigen Stand nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei hat außerdem Schmuck und Kleidung bei dem Mann gefunden. Die Beamten prüfen, ob die Gegenstände aus einem Diebstahl vergangener Woche stammen. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung sowie tätlichen Angriffs auf Beamte ermittelt.

