Stand: 30.04.2025 14:48 Uhr Schwerin: Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

In der Schweriner Innenstadt ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Ein Auto sei beim Abbiegen auf die Friedensstraße mit der Straßenbahn zusammengestoßen, heißt es von der Polizei. Die 40-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Auch in der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehr als 21.000 Euro. In der Friedensstraße gibt es zur Zeit eine Änderung der Fahrtrichtung der Straßenbahn. Inwiefern das mit dem Unfall zusammenhängt, ist aber noch unklar.

