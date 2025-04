Stand: 30.04.2025 15:05 Uhr Satow: 64-Jähriger stirbt bei einem Verkehrsunfall

Zwischen Retschow und Reinshagen bei Satow (Landkreis Rostock) ist ein Mann am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Auto alleine unterwegs gewesen und von der Straße abgekommen, so ein Polizeisprecher auf NDR-Anfrage. Vermutlich habe der 64-jährige einen medizinischen Notfall, einen Herzinfarkt, erlitten. Das Auto prallte gegen einen Baum. Dabei sei der Mann offenbar von einem Reserverad erschlagen worden, das ungesichert auf der Rückbank lag. Das prüft die Polizei derzeit. Ersthelfer konnten den Mann nicht mehr retten, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock