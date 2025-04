Stand: 30.04.2025 11:41 Uhr Unfall mit Schwerlast-Transporter: A24 nach Sperrung wieder frei

Nach einem Unfall auf der A24 am Mitwochmorgen kurz hinter Westmecklenburg zwischen Talkau und Schwarzenbek/Grande ist die Autobahn nun wieder frei. In Richtung Hamburg hatte es einen kilometerlangen Stau gegeben. Ein Wohnmobil war mit einem liegengebliebenen Schwerlasttransporter kollidiert, dessen Ladung auf die Fahrbahn geragt hatte, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurden Fahrer und Beifahrer des Wohnwagens leicht verletzt. Das Trümmerfeld erstreckte sich über etwa 300 Meter und war entsprechend aufwendig zu räumen, so der Polizeisprecher. Unter anderem waren Gefahrenstoffe aus der Klima-Anlage ausgelaufen.

